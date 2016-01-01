أعداد المتعافين من كورونا في العالم تتجاوز الـ300 ألف شخص



المتعافين من كورونا المتعافين من كورونا

تجاوزعدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم، الثلاثاء، الـ 300 ألف، وفق بيانات موقع "جامعة جون هوبكنز".



https://coronavirus.jhu.edu/map.html



وتصدرت الصين قائمة المتعافين بـ77 ألفا و410، تلتها إسبانيا بـ43 ألفا و208، ثم ألمانيا 36 ألفا و81.

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وحلت إيران رابعا بـ 27 ألفا و39 حالة، ثم إيطاليا 24 ألفا و392، تبعتها الولايات المتحدة 20 ألفا و90 حالة، ثم فرنسا 17 ألفا و429 حالة.وعلى صعيد الإصابات عالميا، حلت إسبانيا ثانية بعد الولايات المتحدة بـ136 ألف و675 إصابة، وإيطاليا ثالثة بـ 132 ألفا و547، وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.وتجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم اليوم الثلاثاء، مليونا و390 ألفا، توفي منهم أكثر من 80 ألفا، بحسب الموقع.من جهته، أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، خلال كلمة ألقاها بالبرلمان، أنهم "لم يسيطروا بعد على الفيروس"، مشددا على أهمية "مراعاة التباعد الاجتماعي والعزلة".وقال: "سنسيطر على وباء كورونا، بحلول أواخر شهر أيار المقبل"، مشيرا إلى حرص الحكومة خلال اتخاذ القرارات والتدابير الصحية، على تجنيب الاقتصاد أي ضرر أو انتكاسة.وأوضح الوزير في الوقت ذاته، أن العقوبات الأمريكية على بلاده، تصعب من مكافحة طهران للفيروس.وسجلت إيران أول إصابة بكورنا في فبراير الماضي، بمحافظة قم، وبلغت الوفيات فيها حتى مساء الاثنين، 3 آلاف و739، فيما ارتفعت الإصابات إلى 62 ألفا و589.