رمضان صبحي: بدون تجميل للكلام.. حلمي العودة لأوروبا



رمضان صبحي رمضان صبحي

يتطلع رمضان صبحي لاعب الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي لخطوة جديدة في مشوار الاحتراف الأوروبي.



ويلعب رمضان صبحي معارا من هدرسفيلد تاون للأهلي لمدة موسم ونصف.



قال رمضان عبر قناة ten "لا أعرف أي تفاصيل وهل تواصل النادي الأهلي مع هدرسفيلد أم لا، ولكن الاتحاد الدولي قرر أن تمتد الإعارات وعقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الجاري".

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وأضاف "العودة من إنجلترا قبل عام ونصف كانت أصعب قرار، استشرت العديد من المقربين، لم يكن الأمر سهلا".وأشار "استشرت إكرامي الشحات، وأفضل عدم الكشف عن موقفه، لم يجبرني على شيء بل قال رأيه ولفت نظر لأمور لا تكون في حساباتي بحكم السن والخبرة ثم ترك القرار لي في النهاية".واستطرد رمضان صبحي "في الفترة الماضية كنت منشغلا بإصابتي والتعافي منها، أنتظر عودة النشاط ومشاركتي في المباريات ثم نفتح ملف احترافي، وحاليا لا أفكر في أي شيء".وختم تصريحاته "لا أريد تجميل الكلام، الأهلي ناد كبير، لكن العودة لأوروبا حلم لي، ويجب أن أحسب كل خطوة سواء الدوري الإيطالي أو أي دوري في العالم".رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.