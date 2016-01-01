جامعة القاهرة: القرارات الخاصة بتغيير نظام الامتحانات مسئولية الأعلى للجامعات

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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن قرار إلغاء الامتحانات واستبدالها ببحث، هو قرار جماعي يخرج بواسطة وزير التعليم العالي بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات.







وأضاف علم الدين، في تصريح خاص، ل"صدى البلد"، أن الظرف الراهن هو من سيحدد ما سوف تؤول إليه الأيام القادمة، لافتا إلى أن الجامعة توفر لطلابها طرب التعليم المختلفة، سواء من تعليم إلكتروني وتحميل المواد الدراسية بصيغة الفيديو، أو على أسطوانة صلبة.

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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد صرح بأن 25% من طلاب يصعب عليهم التواصل مع التعليم الإلكتروني، لافتا إلى دراسة إمكانية تنظيم الامتحانات أونلاين.يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد، من خلال شبكة الإنترنت، وذلك مع بداية قرار مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة 15 يوم إضافية تنتهي في 12 أبريل المقبل.