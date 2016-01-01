قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن قرار إلغاء الامتحانات واستبدالها ببحث، هو قرار جماعي يخرج بواسطة وزير التعليم العالي بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف علم الدين، في تصريح خاص، ل"صدى البلد"، أن الظرف الراهن هو من سيحدد ما سوف تؤول إليه الأيام القادمة، لافتا إلى أن الجامعة توفر لطلابها طرب التعليم المختلفة، سواء من تعليم إلكتروني وتحميل المواد الدراسية بصيغة الفيديو، أو على أسطوانة صلبة.
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التعليقات على جامعة القاهرة: القرارات الخاصة بتغيير نظام الامتحانات مسئولية الأعلى للجامعات
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