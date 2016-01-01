جامعة حلوان توضح موقف دورات التربية العسكرية لشهر أبريل.. تفاصيل

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دورات التربية العسكرية


مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات، وتفعيل منظومة التعليم عن بُعد عبر المنصات التعليمية للجامعات، تداول العديد من طلاب جامعة حلوان، تساؤلات عن موقف دورات التربية العسكرية لدورات شهر أبريل.

وأوضحت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، أنه تم تأجيل عقد دورات التربية العسكرية هذه الفترة بسبب الظروف التى يمر بها العالم؛ منعًا للتجمعات لحماية الطلاب من خطر فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه فور عودة الدراسة لمجراها الطبيعى سيتم استكمال الدروات لكن حتى الآن لا يوجد موعد محدد للدورات العسكرية.

وأكدت أنه فى حالة حدوث أى تغييرات سيتم الإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية لإدارة التربية العسكرية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت منصة لاستقبال التماسات وتظلمات الطلاب بنتائج الفصل الدراسى الأول أون لاين دون أى رسوم.

ولتقديم الالتماسات يمكنك الدخول على هذا الرابط اضغط هنا

http://app2.helwan.edu.eg/tazlomat/

المصدر: elbalad

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