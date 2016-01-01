خطاب عاجل للمديريات.. ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن المشروعات البحثية اليوم؟



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بخصوص وسائل تقييم الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الاعدادي بجميع مدارس الجمهورية (رسمي – خاص – دولي )، وبما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن التقييم سيتم في الصفوف السابق ذكرها بمشروع بحثي واحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020 ، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادي : تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

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وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية (3 إعدادي) : يكون اجتياز الطالب للمشروع المخصص ضمانا لحصول الطالب على الدرجة النهائية في الفصل الدراسي الثاني 100% لكل مادة من المواد التي تضاف للمجموع، وتضاف تلك الدرجات إلى درجات الفصل الدراسي الأول.ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعداد كشوف بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسليم المشروعات البحثية وتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، ويكون مدير المديرية مسئولا عن اعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ.كما نص خطاب وزارة التربية والتعليم، على عدة إجراءات عامة تمثلت في:- يتم تنفيذ المشروع البحثي بشكل فردي أو جماعي (على ألا تزيد المجموعة عن خمس طلاب) بالاستعانة ببنك المعرفة المصري، وتقديمه إما إلكترونيا من خلال منصة ادمودو الخاصة بالتواصل، أو من خلال المكتبة الرقمية ذاكر، أو ورقيا إلى المدرسة حيث يقوم أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة بمهمة إتاحته على المنصة الإلكترونية.- بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها أنه يمكنهم استخدام المنصات الإلكترونية الخاصة بهم.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنها تقوم بإتاحة قائمة المشروعات وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني بدءا من الخميس 9 أبريل.- شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه من خلال المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.- حذرت وزارة التربية والتعليم، من أن الطالب الذي لا يتقدم بالمشروع البحثي المطلوب أو يتبين وجود تطابق واضح مع أحد المشروعات المقدمة، فلا تحسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء نتيجة الفصل الدراسي الاول فقط، ويكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي القادم.وأكدت وزارة التربية والتعليم أيضا ضرورة الالتزام بمعايير التصميم والتقييم بالنسبة لطلاب مدارس التعليم الأساسي وطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج التعليمي، المعدة من قبل مديرو عموم تنمية المواد الدراسية، على أن تحدد درجة المشروع طبقا لدرجة المادة في الفصل الدراسي الثاني.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بالنسبة للمواد الدراسية التي لا تضاف للمجموع ، فيكتفى بتقييم الفترة التي قضاها الطالب حتى 15 مارس 2020 أو درجة الفصل الدراسي الأول (أيها أعلى يحسب للطالب).وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيطبق نظام المشروع البحثي ايضا على طلاب الصف الاول والثاني الثانوي الذين لم يتسلموا التابلت ، وكذلك طلاب الإعدادية المهنية ومدارس التعليم المجتمعي ومدارس المتفوقين والمواد القومية المقررة على طلاب المدارس الدولية.وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم في خطابها للمديريات : يتكفل معلمو المدرسة بتقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب عن طريق طرق التواصل المختلفة، وضمانا للحيادية لا يقوم المعلم بتقييم المشروعات الخاصة بطلاب مدرسته ويقوم بتقييم المشروعات الخاصة بأي مدرسة أخرى داخل الإدارة بالتنسيق مع مدير عام الإدارة.