الدهون الذاتية.. بدون عمليات جراحية طريقة فعالة لتكبير الثدي



طريقة فعالة لتكبير الثدي طريقة فعالة لتكبير الثدي

تلجأ بعض النساء إلى عمليات تكبير الثدي لتحسين مظهرهن، وذلك بعد أن قمن بتجربة العديد من الطرق لتكبير الثديين، وكانت جميعها طرق مؤقتة وغير فعالة، إلا أن هناك طرق دون إجراء عمليات تكبير الثدي، وهي عبر حقن الدهون الذاتية.



وكشف الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس، أن عملية تكبير الثدي من العمليات التي تحتاج لها بعض النساء ممن يعانين من مشكلة الثدي الصغير الذي يفقدهن الثقة في أنوثتهن.



وأضاف الشريف في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن عملية تكبير الثدي تتم بطرق مختلفة أشهرهم طريقة استخدام حشوات السالاين أو السيليكون وفي هذه الحالة يتم تحديد شكل حشوة السيليكون وحجمها بالمناقشة مع المريضة ووضع بعض الاعتبارات الصحية والتجميلية في الحسبان حيث اختيار الحشوات وفقا للحجم المطلوب، وارتفاع الثدي، والأبعاد، وسُمك نسيج الثدي.

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وأشار الشريف إلى أن عملية تكبير الثدي تتم تحت تأثير التخدير الكلي حتى لا تشعر المريضة بالألم، ووفقا لنوع الغرسة والحجم المطلوب يتم عمل شق جراحي تحت الثديين وتحت الذراعين أو حول الحلمات، حتى يتسنى وضع الغرسة في جيب فوق أو تحت عضلة الثدي، ومن ثم إغلاق الشق الجراحي بالخيوط الجراحية، وتغطية الثدي بشاش طبي.واستكمالا لطرق تكبير الثدي، أوضح الشريف أن الطريقة الأكثر أمانا في تكبير الثدي تتم من خلال حقن الدهون الذاتية، مؤكدا أن هذه الطريقة هي الخيار المفضل بين النساء اللاتي يبحثن عن زيادة صغيرة في حجم الثدي ويفضلن نتائج طبيعية للمظهر حيث يتم أخذ الدهون من مناطق أخرى من الجسم ليتم معالجتها، ومن ثم حقنها في الثدي.