كشف موقع هيلث الشهير عن أفضل مشروب يقمع الشهية ويساعد على رفع معدل الحرق قبل رمضان، كما أنه يساعد فى نسف الكرش ومنطقة الأرداف ،وذلك من خلال 5 مكونات فقط .
المكونات :
ملعقة كبيرة من بذور الشيا
ملعقة كبيرة من الشمر
ملعقتين صغيرتين من البقدونس
لتر من الماء.
ثمرة من الجريب فروت
طريقة التحضير للمشروب :
فى وعاء اغلي الماء وأضيفي المكونات على نار هادئة الى أن يتخمر من ثم ارفعي الإناء عن النار و صفيه و تناولى كوب كبير من هذا المشروب يوميًا في المساء وستلاحظين أن الدهون العنيدة في جسمك بدأت تخف تدريجيًا.
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التعليقات على لحرق سعرات حرارية أكثر قبل رمضان.. إليك هذا المشروب السحرى
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