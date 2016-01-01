لحرق سعرات حرارية أكثر قبل رمضان.. إليك هذا المشروب السحرى



حرق سعرات حرارية حرق سعرات حرارية



كشف موقع هيلث الشهير عن أفضل مشروب يقمع الشهية ويساعد على رفع معدل الحرق قبل رمضان، كما أنه يساعد فى نسف الكرش ومنطقة الأرداف ،وذلك من خلال 5 مكونات فقط .



المكونات :



ملعقة كبيرة من بذور الشيا

ملعقة كبيرة من الشمر

ملعقتين صغيرتين من البقدونس

لتر من الماء.

ثمرة من الجريب فروت



طريقة التحضير للمشروب :

فى وعاء اغلي الماء وأضيفي المكونات على نار هادئة الى أن يتخمر من ثم ارفعي الإناء عن النار و صفيه و تناولى كوب كبير من هذا المشروب يوميًا في المساء وستلاحظين أن الدهون العنيدة في جسمك بدأت تخف تدريجيًا.

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فائدة مشروب البقدونس :البقدونس يعمل على إدرار البول وتنظيف الكلى ويساعد ومن الناحية الجمالية يساعد فى تمو الشعر وزيادة كثافة ،ونعومة الجلد، أما بذور الشيا والشمر فكلاهما يساعد على هضم أفضل وتخليص الجسم من السموم أما الجريب فروت فهو من أفضل الفواكه على الحرق ومنحك الشبع كما أنه يساعد على إعطاء الجسم الكثير من الطاقة .