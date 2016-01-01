

هل يمكن أن يعيش فيروس كورونا في الثلاجة؟ الإجابة قد تصدمك ‏ هل يمكن أن يعيش فيروس كورونا في الثلاجة؟ الإجابة قد تصدمك ‏

ذكرت دراسة علمية أن الفيروسات التاجية، التي ينتمي إليها فيروس كورونا المستجد، قادرة على البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة منخفضة.



هل يمكن أن يعيش كورونا بداخل الثلاجة؟

الدراسة التي أجرتها الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة في عام 2010 عادت للظهور مؤخراً بقوة بعد تفشي فيروس كورونا في العديد من الدول، وإصابة عشرات الآلاف به حول العالم.



وأظهرت الدراسة أن الفيروسات التاجية يمكنها العيش في درجات حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية أو أقل، وهي درجة حرارة قريبة من بيئة الثلاجة.

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وهذا ما جعل عالم فيروسات في سان فرانسيسكو ينصح بضرورة تطهير أي منتج قبل أن يتم وضعه في الثلاجة أو المجمد.وقال العالم أنه من الأفضل تحضير وعاء من المطهرات، والتي يُفضل أن تكون ذات قاعدة كحولية، موضحاً أن الكحوليات والماء والصابون قادرة على إذابة غشاء الفيروس.طريقة تحضير المطهرات في المنزلكما شرح العالم كيفية صنع المطهرات في المنزل، نظراً للإقبال الكبير عليها في الوقت الحالي، ونفاذها من أغلب المتاجر والصيدليات، أو ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.حيث قال أن ذلك يتم عن طريق إضافة ثلث كوب من ماء جافيل أو الكلور في 4 لتر تقريباً من الماء، أو من الممكن مزج الصابون في الماء الدافئ.وأضاف أنه بعد ذلك يتم نقع منشفة في المحلول الذي تمت صناعته وعصرها، ثم مسح الأسطح وخزانات الثلاجة بها.ولم تكشف الدراسة ما إذا كانت الفيروسات التاجية أو فيروس كورونا قادرة على العيش في الفريزر أم لا.