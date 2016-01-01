

خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.. الروبوتات والذكاء الاصطناعي يحاربان كورونا خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.. الروبوتات والذكاء الاصطناعي يحاربان كورونا

مع تفشى فيروس كورونا، الذى اجتاح العالم مخلفا أكثر من مليون وربع مليون مصاب، وأكثر من 70 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، أصبحت مشكلة اختراع دواء لهذا الفيروس المتفشى هى الشغل الشاغل للبشرية جمعاء.



ورغم فشل كل مراكز الابحاث العلمية وشركات تصنيع الدواء في اختراع دواء فعال يقضى على هذا الفيروس، فإنه لم يعد أمامنا إلا الاعتماد على التكنولوجيا في مواجهة فيروس الالتهاب الرئوي المميت.



وهناك بعض الأجهزة الطبية التى تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى إضافةً إلى الروبوتات، التي أصبحت تستخدم بالفعل في مواجهة فيروس كورونا، فاعتمدت الصين، بؤرة تفشي الفيروس، على عدد كبير من هذه الأجهزة التي مكنتها في وقت قصير من السيطرة على الفيروس، للحد من انتشاره، كما فعلت إيطاليا نفس الشيء بعد أن فتك بها الفيروس لتصبح أكثر دولة في العالم تحتوى نسبة وفيات جراء الوباء.



أسلحة قياس الحرارة



وظهرت في الصين تكنولوجيا جديدة تسمى" أسلحة قياس الحرارة " تقوم باستخدام أجهزة أو مؤشرات لقياس درجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، وانتشرت هذه "الأسلحة" منذ ظهور الفيروس، وتم استخدامها من قبل العاملين في مجال الصحة لفحص من يتم الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

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