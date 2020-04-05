

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 708 جنيها للجرام ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل 708 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020 فى مصر، ارتفاع طفيف فى سوق الصاغة بمصر مسجلا 708 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، إن الذهب سجل مساء أمس ارتفاع لعدة ساعات ليبلغ سعره 715 جنيها للجرام، لكنه تراجع ليستقر عند حدود الأسعار عند فتح التعامل على الذهب ظهر أمس الإثنين.



وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وضع المبيعات سئ جدا، وهناك شبه توقف تام في حركة بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر التجوال واتجاه المحالات للاغلاق والعمل 4 أيام فقط.



عيار 18 سجل 608 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 708 جنيه للحرام

عيار 24 سجل 807 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5664 جنيه للجرام

أوقية الذهب 1651 دولارا





وارتفع الذهب إلى ذروته في شهر تقريبا أمس الاثنين إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا



عالميا تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها في شهر مع صعود الأسهم بفضل مؤشرات على تباطؤ في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، لكن المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية للجائحة حدت من خسائر المعدن.



وهبط السعر الفوري للذهب 0.5 % إلى 1654.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، عقب صعوده إلى ذروة شهر عند 1671.40 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعد المعدن بما يصل إلى 2.8 بالمئة أمس الاثنين، بحسب وكالة رويترز



وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.ام.سي ماركتس، إن التراجع كان متوقعا ومن الواضح تماما أن الاتجاه العام للمدى القصير هو الصعود، و ارتفاع الأسهم لا يثقل كاهل الذهب لأنه صعد خلال الليل جنبا إلى جنب مع الأسهم، ويبدو أن هناك انكسارا خطيرا في العلاقة العكسية بين الذهب وأصول النمو.“



وصعد البلاديوم 2.4 % مسجلا 2206.30 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين واحدا % إلى 742.33 دولار.وقفزت الفضة 1.7 % إلى 15.24 دولار للأوقية، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع.

