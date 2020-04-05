

ثبات أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 7 أبريل ثبات أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 7 أبريل

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ٧ أبريل 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 2.50 إلى 5.50 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1.80 إلى 2.7 جنيهات، والبصل من3.50 إلى 7.50 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 2 إلى 4 جنيهات، والفاصوليا بـ12 جنيها، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 7 و8 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 الي 7 جنيهات، والملوخية 3 الي 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيها.