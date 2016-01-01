أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تعليق صلوات التراويح والاعتكاف في المساجد، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، نظرا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وكإجراء احترازي.
وقررت الوزارة تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها.
وأكدت على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو في هيئة الأوقاف أو في المجموعة الوطنية التابعة للوزارة، وفي جميع الجهات التابعة للوزارة.
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التعليقات على مصر تعلق صلوات التراويح والاعتكاف في المساجد في شهر رمضان لأول مرة
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