محمد عواد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك



محمد عواد محمد عواد

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم صحة مااثير موخرا حول تفكيره في الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وشدد اللاعب على أنه مستمر مع الفريق ولا يفكر في الرحيل، ولم يطلب مغادرة النادي في نهاية الموسم.



وأضاف الحارس الأبيض أنه لم يتحدث مع أي مسؤول بالقلعة البيضاء في الفترة الماضية لطلب الرحيل.

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وأشار عواد أنه لا يلتفت للشائعات التي تتردد وأنه ويخوض تدريبات منزلية في الفترة الحالية كي يكون جاهز للمباريات في حالة عودة النشاط.