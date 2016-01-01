كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عدم صحة مااثير موخرا حول تفكيره في الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وشدد اللاعب على أنه مستمر مع الفريق ولا يفكر في الرحيل، ولم يطلب مغادرة النادي في نهاية الموسم.
وأضاف الحارس الأبيض أنه لم يتحدث مع أي مسؤول بالقلعة البيضاء في الفترة الماضية لطلب الرحيل.
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التعليقات على محمد عواد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك
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