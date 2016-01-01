قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر على الجهد المبذول من القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى بذل جميع أجهزة الدولة قصارى جهدهم لمنع انتشار الفيروس.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، أنه يشكر الجميع على النجاح المحقق حتى الآن، داعيا إلى المزيد من الجهد واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن :"دايما فى كل مرحلة صعبة، عمرى ما اتكلمت وطلبت إلا ولقيت المصريين معايا"، لافتا إلى أنه ليس وحده بل معه الله ثم المواطنون المصريون من قيادة وحكومة وشعب.
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التعليقات على الرئيس السيسي: "المصريين دايما معايا في كل مرحلة صعبة"
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