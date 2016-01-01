الرئيس السيسي: "المصريين دايما معايا في كل مرحلة صعبة"

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الرئيس السيسي

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر على الجهد المبذول من القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى بذل جميع أجهزة الدولة قصارى جهدهم لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم، أنه يشكر الجميع على النجاح المحقق حتى الآن، داعيا إلى المزيد من الجهد واتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن :"دايما فى كل مرحلة صعبة، عمرى ما اتكلمت وطلبت إلا ولقيت المصريين معايا"، لافتا إلى أنه ليس وحده بل معه الله ثم المواطنون المصريون من قيادة وحكومة وشعب.

وأوضح أن كل عناصر الدولة معنية بالمواجهة فى كل تحد تتعرض له مصر، مشيرا إلى أنه تم توفيق مصر فى ذلك التحدى بسبب تكاتف جميع المصريين معا.

وأكد: "ثورة 30 يونيو مكانتش هتنجح إلا لما كنا كلنا مع بعض".

المصدر: elbalad

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