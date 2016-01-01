معركة دامية قبل الحظر.. تفاصيل مقتل شيطان وحواكة في الجيزة.. صور



معركة دامية قبل الحظر معركة دامية قبل الحظر

تجري نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقات موسعة حول مقتل شابين وإصابة 3 آخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت أمس الاثنين بمنطقة كفر طهرمس.



تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود متوفين ومصابين بنطاق القسم.



وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه المقدم محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على طرفي المشاجرة.

ودفع اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث بتعزيزات أمنية لمكان البلاغ، واسفرت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت، بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، أسفرت عن مقتل شابين وإصابة 3 آخرين.وتوصلت جهود رجال البحث الجنائي إلى أن مشادة كلامية وقعت بين شاب يدعى "باسم شيطان" وآخر يدعى "محمود حواكة"، ظهر أمس الاثنين، لدى معاتبة الأول للثاني على إرشاده للشرطة عن نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحد أصدقاء "شيطان" ويدعى "بصلة" عيارا ناريا صوب الطرف الثاني ما أسفر عن مقتل الشهير "حواكة"، وفر الجاني هاربا، وعلى إثر ذلك أمسك أشقاء القتيل بـ"شيطان" واعتدوا عليه بالضرب حتى أسقطوه قتيلا، وسط حالة من الذعر انتابت الأهالي بمنطقة كفر طهرمس التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور.وتمكنت القوات من القبض على طرفيها، وتعيين الخدمات الأمنية بالمنطقة محل المشاجرة لملاحظة الحالة ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



