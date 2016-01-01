رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب المدارس الدولية

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صورة الخبر: وزير التعليم
وزير التعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة عاجلة لطلاب المدارس الدولية ، أعلن خلالها عددا من القرارات الخاصة بطلاب المدارس الدولية ، لحسم مصيرهم خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي 2020/2019، بعد تعليق الدراسة بسبب الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التربية و التعليم في رسالته لقد تقرر :

- بالنسبة لصفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي) والصفين الأول والثاني الثانوي: بالنسبة للمواد القومية.. يعامل الطالب معاملة أقرانه في المدارس الرسمية؛ حيث يقوم الطالب بإجراء مشروع بحثي تصممه المدرسة لقياس نواتج التعلم للمواد القومية، على أن تضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.

- بالنسبة لـ الصف الثالث الإعدادي: يعامل نفس معاملة أقرانه في المدارس الرسمية؛ حيث يقوم الطالب بإجراء مشروع بحثي تصممه المدرسة لقياس نواتج تعلم المواد القومية، ويحصل الطالب (بعد اجتيازه المشروع) على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الأول.

- بالنسبة لباقي المواد الدراسية (المناهج ذات الطبيعة الخاصة) فيجب الالتزام بتقديم المشاريع البحثية واضافتها لنتيجة الفصل الدراسي الأول من خلال إدارة المدرسة، مع الالتزام بتعليمات جهات التقييم الدولي.

وحذر وزير التربية و التعليم ، من أن الطالب الذي لا يقدم المشروع البحثي في الموعد المحدد، سيكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي المقبل.

وأضاف وزير التربية والتعليم : على كل مدرسة أن تقوم بتصميم وإدارة ومتابعة المشاريع البحثية الخاصة بطلابها ، والاسترشاد بمعايير المشروعات البحثية التي تعلنها الوزارة، وسيتم تسليم النتيجة إلى الإدارة التعليمية لاعتمادها.

المصدر: elbalad

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