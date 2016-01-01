أحمد شوبير يكشف عن طلب فايلر من محمود الخطيب

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صورة الخبر: محمود الخطيب وفايلر
محمود الخطيب وفايلر


كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الاجتماع الذي جمعهما أمس، الاثنين، الحديث عن صفقات الموسم المقبل.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن فايلر طالب خلال اجتماعه مع محمود الخطيب في حضور سيد عبد الحفيظ، بضرورة ضم بديل لـ أحمد فتحي.

وأضاف أن فايلر رفض فكرة التعاقد مع حارس مرمى، بعد تأكد رحيل شريف إكرامي عن الفريق، بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح شوبير، أن كل ما يتردد عن وجود خلاف بين فايلر وسيد عبد الحفيظ غير صحيح، لكنه لا يعرف في الوقت ذاته مصير عبد الحفيظ مع النادي الأهلي.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن الأربعاء الماضي، رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي، بعد فشل التواصل لاتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.

المصدر: elbalad

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