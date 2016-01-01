كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، خلال الاجتماع الذي جمعهما أمس، الاثنين، الحديث عن صفقات الموسم المقبل.
وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن فايلر طالب خلال اجتماعه مع محمود الخطيب في حضور سيد عبد الحفيظ، بضرورة ضم بديل لـ أحمد فتحي.
وأضاف أن فايلر رفض فكرة التعاقد مع حارس مرمى، بعد تأكد رحيل شريف إكرامي عن الفريق، بنهاية الموسم الجاري.
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التعليقات على أحمد شوبير يكشف عن طلب فايلر من محمود الخطيب
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