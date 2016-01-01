أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن إقالتها لمدير مستشفى صدر دمياط، ونائب ووكيل المستشفى كان نتيجة لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر فى التعامل مع مصابى كورونا.
وأضافت عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، ان صحة المواطن هي الأهم خلال تلك الفترة وتلقينا أكثر من شكوى، و قمنا بتحويل الأمر للتحقيق واتخاذ ما يلزم".
وتابعت محافظ دمياط، ، أن العاملين فى المنظومة الصحية أبطال المرحلة الحالية التى يمر بها الوطن، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على مواجهة تفشى فيروس كورونا من خلال توسيع دائرة المشتبه بهم.
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التعليقات على محافظ دمياط تكشف سبب إقالة مدير مستشفى الصدر.. فيديو
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