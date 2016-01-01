مدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق..فيديو

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الأهلي


أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن النادي الأهلي عرض ضم إسلام عيسى عندما كان في المصري الموسم الماضي بشكل رسمي.

وقال حمد خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش: " أن الأهلي هو أول من طلب اسلام عيسى وعرض 15 مليون جنيه و4 لاعبين".

وأضاف أنه عرض أحمد الشيخ و أحمد علاء وعمرو بركات وباسم علي بالإضافة إلى 15 مليون جنيه للتعاقد مع اسلام عيسى ولكن الأمور لم تتم.

وأوضح أنه لم يعلم سبب فشل مفاوضات انتقال اسلام عيسى للنادي الأهلي ولكن في نهاية المطاف انتقل لبيراميدز.

وأتم أن إيهاب جلال كان يريد لاعبين عن الموارد المادية في بيع اسلام عيسى لتدعيم المصري.

المصدر: elbalad

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