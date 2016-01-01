أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن النادي الأهلي عرض ضم إسلام عيسى عندما كان في المصري الموسم الماضي بشكل رسمي.
وقال حمد خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش: " أن الأهلي هو أول من طلب اسلام عيسى وعرض 15 مليون جنيه و4 لاعبين".
وأضاف أنه عرض أحمد الشيخ و أحمد علاء وعمرو بركات وباسم علي بالإضافة إلى 15 مليون جنيه للتعاقد مع اسلام عيسى ولكن الأمور لم تتم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مدرب المقاصة: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه مقابل ضم نجم الفريق..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق