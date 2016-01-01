ترامب: أحرزنا تقدما عظيما في علاج فيروس كورونا

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صورة الخبر: دونالد ترامب
دونالد ترامب

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أحرزت "تقدما عظيما" في علاج فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 350 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

ويتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.

المصدر: RT

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