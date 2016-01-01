

ب5 جنيهات فقط .. تخلصى من تسوس الأسنان ب5 جنيهات فقط .. تخلصى من تسوس الأسنان

بحيل منزلية سريعه يمكنك التخلص من تسوس الأسنان وصنع معجون أسنان بمكونات طبيعية من مطبخك ويخلصك من التسوس بسرعة غير متوقعه يقدمها موقع برايت سايد لن تكلفك الحيلة الواحدة أكثر من 5 جنيهات



وصفة ملح البحر وصودا الخبز



4 ملاعق كبيرة من مسحوق الكالسيوم

1 ملعقة كبيرة ستيفيا

1 ملعقة كبيرة ملح البحر

2 ملعقة كبيرة صودا الخبز

ربع كوب زيت جوز الهند

تخلط جميع المكونات حتى تحصل على عجينة. يجب أن يكون حتى مع عدم وجود فتات. استخدمه كبديل لمعجون الأسنان العادي.

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