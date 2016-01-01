هؤلاء الأكثر عرضة لنقص فيتامين د

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فيتامين د

قالت الدكتورة حنان سعيد عز العرب، أستاذ طب المجتمع بجامعة عين شمس، إن فيتامين د من أهم المواد الطبيعية التي تحتاج إليها معظم خلايا جسم الإنسان وهو ضروري جدا لامتصاص الجسم الكالسيوم وبالتالي يساعد في عملية النمو والتطور.

وأضافت "حنان" أن هناك مجموعة من الأشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د نتيجة لتعرضهم لمجموعة مختلفة من العوامل، وهم:

- من لا يتعرضون للشمس بمعدلات متوسطة.
- أصحاب البشرة ذات اللون الداكن
- العيش في مناطق الحر الشديد مثل الخليج.
- الأطفال اللذين يرضعون فترة طويلة جدا دون إضافة فيتامين د لغذائهم
- انخفاض كمية الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم.

المصدر: elbalad

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