هاني الناظر يكشف الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة والجوانتي

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صورة الخبر: الجوانتي
الجوانتي

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، أفضل طريقة للتخلص من الكمامة والقفاز بعد استخدامهما اليومي.

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وكتب هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية التخلص من الكمامة والقفاز بطريقة امنة..

أولًا: نقوم بتطهيرهما جيدا بالكحول الايثيلي ٧٠٪؜ من الخارج ومن الداخل.

ثانيا: بعد التطهير نقوم بتقطيعهما قطعا صغيرة باستخدام مقص، وذلك حتى نضمن عدم إعادة استخدامهما مرة أخرى من قبل أي إنسان

ثالثًا: نجمع البقايا الناتجة عن التقطيع ثم نتخلص منها بأمان في سلة المهملات.

المصدر: elbalad

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