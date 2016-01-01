هاني الناظر يكشف الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة والجوانتي

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قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، أفضل طريقة للتخلص من الكمامة والقفاز بعد استخدامهما اليومي.



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وكتب هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية التخلص من الكمامة والقفاز بطريقة امنة..

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أولًا: نقوم بتطهيرهما جيدا بالكحول الايثيلي ٧٠٪؜ من الخارج ومن الداخل.ثانيا: بعد التطهير نقوم بتقطيعهما قطعا صغيرة باستخدام مقص، وذلك حتى نضمن عدم إعادة استخدامهما مرة أخرى من قبل أي إنسانثالثًا: نجمع البقايا الناتجة عن التقطيع ثم نتخلص منها بأمان في سلة المهملات.