هاني الناظر يكشف الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة والجوانتي

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، أفضل طريقة للتخلص من الكمامة والقفاز بعد استخدامهما اليومي.
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وكتب هاني الناظر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كيفية التخلص من الكمامة والقفاز بطريقة امنة..
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