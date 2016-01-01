يؤذى ابنه.. تعليق قوي من وزير التربية والتعليم على شراء الأبحاث

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما يتداول عن ثمن البحث المطلوب من الطلاب والبالغ ألف جنيه، قائلا «من يدفع ألف جنيه ليشتري بحث جاهز لابنه يتسبب في ظلم لأبنه لأنه حرمه من التعليم وخوض التجربة وبيدفع فلوس عشان يؤذي نفسه وأولاده» .

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن طالب الصف الثالث الإعدادي سيقدم المشروع ومن يقبل منه يحصل على العلامة الكاملة في الترم الثاني ويضاف له مجموع الترم الأول.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،:"، أن المنظومة الجديدة في الامتحانات عبر الإنترنت تقدم كافة الخدمات بمستوى عالى جدا ومتطور، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع عدد من الدول الأجنبية في منظومة التعليم.

وأوضح الوزير أن دخول ما يقرب من 600 ألف طالب الى الامتحانات يعد رقما قياسيا في عدد دخول الطلاب.

وأشار الوزير أن الطالب يستطيع أن يفتح الامتحان في أي وقت من توقيت الامتحان، ولا يوجد مشكلة في حال انقطاع الانترنت اثناء الامتحان لأن الإجابات يتم تخزينها فورا.

المصدر: elbalad

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