

شركة أمازون قد تؤجل حدث أمازون برايم إلى اغسطس القادم (تقرير) شركة أمازون قد تؤجل حدث أمازون برايم إلى اغسطس القادم (تقرير)

تخطط شركة أمازون لتأجيل حدثها السنوي لمشتركي خدمات برايم (أمازن برايم) Amazon Prime حتى اغسطس القادم ؛وذلك ببسب معروف بديهياً وهو الفايروس القاتل المستجد بالطبع الذي ما زال ينتشر بوتيرة متسارعة على ظهر الكوكب.



فقد أشار تقرير لوكالة رويترز أن الشركة نقاشت موضوع تأجيل حدث التخفيضات خلال اجتماع داخلي للشركة؛ حيث تقدر أمازون الخسائر المتوقعة بناء على إتخاذ هذا القرار بحوالي 100 مليون دولار نظراً لكمية الأجهزة الفائضة التي ستضظر لبيعها بخصومات نتيجة للتأخير.



ويعد أمازون برايم حدث رئيسي للشركة لا يقل عن سايبر مونداي والجمعة السوادء حيث يحقق مبيعات كبيرة لعملاق التجارة الإلكترونية؛ حيث قالت الشركة أن أمازن برايم 2019 قد حقق أكبر مبيعات في تاريخ الشركة؛ واحتل الحدث حينها يومي 15 و16 يونيو.

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فيما لم تكشف الشركة عن أرقام الأجهزة والمنتجات التي باعتها خلا الحدث بنسخته الخامسة لكنها اكتفت بالقول أنه حقق نجاحاً غير متوقع ومبيعات ضخمة لأجهزة أمازون المختلفة.ولم تعلق الشركة بعد على خبر تأجيل النسخة السادسة من أمازون برايم سواء بالتأكيد أو النفي لكن لا بد لها من التصريح عاجلاً أم آجلاً بعد دراسة الوضع وتحديد الوقت المناسب لإطلاق الحدث في وضع استثنائي يشهده العالم.