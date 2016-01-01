«آبل» تبدأ إنتاج أقنعة وجه واقية للاستخدام الطبي

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«آبل» تبدأ إنتاج أقنعة وجه واقية للاستخدام الطبي

بدأت شركة آبل، الرائدة بمجال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، إنتاج أغطية واقية للوجوه لكي يستخدمها العاملون في المجال الطبي، حيث ذكر تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في تغريدة له، على موقع «تويتر»، أمس الأحد، أن الشركة انتهت من تصميم شكل الأوقية وبدأت تصنيعها.

وتخطط شركة التكنولوجيا العملاقة لإنتاج أكثر من مليون واقي في الأسبوع، يتمّ إمداد العاملين بالمجال الطبي في الولايات المتحدة بها أولا قبل توزيعها على باقي دول العالم، طبقا لما نشرته «بي بي سي».

وقامت الشركة بتوفير 20 مليون كمامة، تبرعت بهم في شتى أنحاء العالم للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم شركات على اختلاف أنشطتها، من الإلكترونيات إلى صناعة السيارات، بتحويل الإنتاج للمساعدة في صنع المعدات الطبية الحيوية والإمدادات للمستشفيات حول العالم.

المصدر: المصرى اليوم

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