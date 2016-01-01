شاهد: كيف يتم استخدام الروبوت بأغلب مراحل صناعة بورشه تايكان 2020 الكهربائية

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شاهد: كيف يتم استخدام الروبوت بأغلب مراحل صناعة بورشه تايكان 2020 الكهربائية

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو يستعرض كيفية صنع وتجميع أجزاء موديل 2020 من سيارة بورشه تايكان الكهربائية، وهي سيارة تم تقديمها لأول مرة في معرض فرانكفورت 2015 للسيارات، وتعتبر أول سيارة كهربائية تنتجها الشركة الألمانية في تاريخها.

وتم تصوير هذا الفيديو من داخل مصنع بورشه الموجود في مدينة زوفنهاوزن بألمانيا، وبلغت مدة هذا الفيديو 28 دقيقة تقريبا، وتناول نظرة سريعة على مراحل صنع هذه السيارة، والتي تم انهاء أغلبها باستخدام الروبوت بدون أي تدخل بشري في هذه المراحل.

المصدر: التوكيل

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