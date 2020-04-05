

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. 4 جنيهات لليوسفي و 7 للتفاح المصري أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.. 4 جنيهات لليوسفي و 7 للتفاح المصري

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 6-4- 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الإقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك أدى إلى استقرار الأسعار .



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيها، وسعر اليوسفي ليتراوح بين 4-8 جنيهات، وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-14 جنيها للكيلو.



وأشار النجيب لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها ، التفاح المصري 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7 ، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .



الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.