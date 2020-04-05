الذهب العالمى يقفز بفعل طلب على الملاذ الآمن تحركه مخاوف الفيروس

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الذهب العالمى يقفز بفعل طلب على الملاذ الآمن تحركه مخاوف الفيروس

ارتفع الذهب العالمى إلى ذروته في أسبوع اليوم الاثنين إثر ارتفاع الطلب على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتفاقم الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1626.08 دولار للأوقية، بعد صعوده بما يصل إلى 0.8 % في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1655.10 دولار.

وقفز المعدن الأصفر إلى ذروة أكثر من أسبوع بالرغم من صعود الدولار ومكاسب حققتها الأسهم الآسيوية.

وقالت سوجاندا ساتشديفا نائب الرئيس لأبحاث المعادن والطاقة والعملة لدى ريليجير للسمسرة "من وجهة نظر طويلة الأمد، سيظل الذهب الأصل المفضل، إذ ستدعم بيئة انخفاض أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي الذي يسببه الفيروس صعودا يدوم طويلا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم المُستخدم في أنظمة عوادم السيارات 0.3% إلى 2181.25 دولار للأوقية بعدما سجل انخفاضا بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

وزاد البلاتين 1.6 % إلى 731.78 دولار بينما ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 14.52 دولار للأوقية.

المصدر: اليوم السابع

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