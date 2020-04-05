

استقرار سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في جميع البنوك استقرار سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في جميع البنوك

ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم الأثنين، ليستقر خلال تعاملات صباح الأحد في البنوك، وفق تحديث يومي يقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي



15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع

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