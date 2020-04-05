التموين: طرح 800 سلعة في ألف منفذ بتخفيض يصل لـ 25% استعدادا لرمضان

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين، إن عددا من السلاسل التجارية الخاصة بدأت في تسويق منتجاتهم عبر الإنترنت، وبعض السلاسل أنشأت تطبيقا على الهواتف يتيح للعملاء تصفح السلع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تقدم الخدمات إلكترونيا وليس السلع .
وأشار إلى أنه لا يوجد نقص في السلع والمنتجات ولكن يوجد بعض التكدس والزحام نتيجة الأزمات التي نعيشها.
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