طلاب اولى ثانوي يمتحنون اللغة الانجليزية إلكترونيا من المنازل بلا شكاوى



طلاب اولى ثانوي يمتحنون اللغة الانجليزية طلاب اولى ثانوي يمتحنون اللغة الانجليزية

- التعليم :

- هذا الامتحان تجريبي وليس عليه درجات

- مسموح بالدخول على منصة الامتحان بالتابلت او اي موبايل او كمبيوتر متصل بالانترنت



أدى اليوم طلاب اولى ثانوي امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة الانجليزية ، على منصة الامتحان assessment ، وذلك وفقا لجدول المدد الزمنية الذي وضعته وزارة التربية والتعليم للدخول على منصة الامتحان ، والذي يتمثل فيما يلي :



- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

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القاهرةالمنوفيةكفر الشيخالفيومالاقصرالبحر الأحمر- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:الجيزةالغربيةسوهاجقناأسوانشمال سيناءجنوب سيناء- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:الدقهليةالقليوبيةالبحيرةبنى سويفالإسماعيليةالسويسمطروح- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:الشرقيةالإسكندريةالمنيااسيوطدمياطبورسعيدالوادي الجديدوأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه لا شكاوى من اسئلة الامتحان ، مؤكدةً ان هناك فريق عمل يعمل منذ بداية الامتحان على رصد اي مشاكل تقنية يواجهها الطلاب اثناء التعامل على منصة الامتحان ، للعمل على حلها فورا قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو القادم .وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني، أن هناك رقما قياسيا تحقق في عدد الطلاب الذين دخلوا على منصة الامتحان لاداء امتحان الصف الاول الثانوي 2020 منذ أمس.حيث قال وزير التربية و التعليم : لدينا 589 ألف طالب وطالبة اهتموا اليوم بالدخول على منصة امتحان الصف الاول الثانوي 2020 ، رغم انهم يتعاملوا لأول مرة عبر التابلتالذي استلموه مؤخرًا.وأضاف وزير التربية والتعليم، أن هذا العدد رائع جدا وقياسي ، لأنه حدث رغم ان الامتحان كان من المنزل وبدون اي درجات ، ورغم ظروف حظر التجول و تعليق الدراسة و مخاوف انتشار وباء كورونا ، ومع ذلك لم يتأثر الطلاب بالظروف المحيطة.وأوضح وزير التربية و التعليم أن عدد الطلاب الذين تمكنوا بالفعل من تحميل الامتحان وحل اسئلته للنهاية و الوصول لمرحلة المراجعة و التأكد من صحة الاجابات ، 98% من اجمالي عدد الطلاب و هذا انجاز .قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، أن بعض الطلاب ادوا امتحان الصف الاول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية من "موبايلات و لاب توب و بلاي ستيشن".وأضاف وزير التربية و التعليم : أننا سعداء بحرص الطلاب و رغبتهم في خوض تجربة الامتحان الالكتروني رغم انها غير محسوبة الدرجات كما انها من المنازل وليس من المدارس ، مشيرًا إلى أن أولياء الامور شجعوا ولادهم على خوض الامتحان التجريبي و هذا شئ جميل.وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه يريد أن يوجه رسالة مهمة لجميع الطلاب الذين يواجهون أي مشاكل تقنية أثناء التعامل مع امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية اليوم، الأحد، وفي المواد التي سيتم تأديتها في الأيام القادمة أيضا.وقال وزير التربية والتعليم: "يجب على الطلاب ألا يقلقوا، فهذه الامتحانات تجريبية وليس لها درجات".وأضاف: "لو أي طالب تعثر في الدخول على الامتحان لسبب فني فسوف نحل هذه المشكلة، وستعمل الوزارة على رصد الأماكن التي تعاني من ضعف الشبكات وإبلاغ وزارة الاتصالات لحل كل الأزمات قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها في مايو".وتابع: "في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الإجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا".واستطرد: "يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر".وفي محافظة القاهرة .. أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية استخدمت جميع وسائل التواصل الحديثة عبر شبكة الإنترنت، مع الطلبة ومديري العموم لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي 2020.وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: "تم إنشاء رابط للتوقيع الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوي 2020، خاص بتعليم القاهرة، لمعرفة وتحديد أعداد الطلبة الذين تمكنوا من أداء الامتحان والدخول على المنصة، وعدد من لم يتمكن، وتحديد السبب، ومعالجة ذلك فورا فى ظل الظروف الراهنة".وأضاف أن التوقيع الإلكتروني لكل مادة امتحانية يتم يوميا عبر الإنترنت بعد كل امتحان.وأوضح مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية انعقدت برئاسته وعضوية محمد عبد التواب، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ومحمد بدر، مدير الإدارة القانونية، وعلاء حسين، مدير إدارة التطوير التكنولوجي والمرحلة الثانوية، وتم ربطها بغرف العمليات الموجودة على غرارها بالإدارات التعليمية، إلى جانب ربطها بغرفتي العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة.وفي الجيزة .. تابع خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، امتحان الصف الأول الثانوي في اللغة الانجليزية لمحافظة الجيزة من خلال غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها .وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يشترط أن يؤدي الطلاب امتحان الصف الأول الثانوي 2020 التجريبي من خلال جهاز التابلت الذي استلمه.وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الدخول على امتحان الصف الاول الثانوي 2020 ، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو تليفون محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة المحمول .وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن الشرائح التي يمكنها الدخول على منصة الامتحان لا مانع أن تكون من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر، وليس من شركة محددة.وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن امتحان الصف الاول الثانوي 2020 الذي بدأ أمس بمادة اللغة العربية ، هو امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها قد أتاحت ميزة جديدة ستطبق فقط في الامتحانات الالكترونية التجريبية المقرّر عقدها لطلاب اولى ثانوي من يوم 5 أبريل.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الميزة تتمثل في أنه تمت إضافة خاصية جديدة للامتحان الالكتروني التجريبي، يمكن الطالب من مراجعة إجاباته بالإجابات الصحيحةوقالت وزارة التربية والتعليم : بمجرد الضغط على ايقونة إغلاق في الشاشة النهائية لتسليم الامتحان بعد الاجابة عليه ، ستظهر شاشة مراجعة توضح إجابات الطالب وبجوارها الاجابة الصحيحة ، لتمكن الطالب من مراجعة إجاباته دون أن تمكنه من العودة لتغيير إجاباته.وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الخاصية متوفرة فقط في الامتحانات التجريبية، ولن تكون متوفرة في امتحانات نهاية العام.