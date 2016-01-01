أخطرها الزرقاء .. اعرف صحتك من لون شفايفك



اعرف صحتك من لون شفايفك اعرف صحتك من لون شفايفك

قد يعاني البعض من مشاكل صحية عديدة لا تظهر اعراضها بسهولة، الا أن الجسم يصدر إشارات توحي بوجود مشكلة ما تحتاج إلى الفحص حتى اكتشاف المشكلة، ومن أبرز هذه التلميحات هي لون الشفاه، فهي لها دلالة على بعض الامور الصحية التي تحتاج اهتمام وفحص.



موقع برايد سايت كشف عن بعض ألوان الشفاه التي تنذرك بمشكلة صحية وهي :



1- الوردي هو اللون الطبيعي.

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2-الحمراء تدل على ارتفاع ضغط الدم.3-الزرقاء تدل على نقص الأكسجين بالجسم.4- الغامقة تميل السوداء تدل على التدخين بشراهة5- البيضاء تدل على فقر الدم والانيميا.