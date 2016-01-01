أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

نشر علماء امريكان في مرفق الأبحاث المتكاملة في فورت ديتريك بولاية ماريلاند، صورًا دقيقة مكبرة لفيروس كورونا الفتاك ( SARS-CoV-2 ) والمعروف أيضًا باسم الفيروس التاجي الغامض، الذي يسبب مرض COVID-19.
ولمنع انتشار المرض، أعلنت عدة دول أوروبية حالات الطوارئ وأدخلت حظر التجول ، ما أدى إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي ، وأدى أيضًا إلى انخفاض مستويات تلوث الهواء.
في غضون ذلك ، يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح ضد مرض الفيروس التاجي ، الذي يستمر في قتل الآلاف من الأشخاص يوميًا.
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