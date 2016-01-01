أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

آخر الأخبارالصحة والجمال › أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر علماء امريكان في مرفق الأبحاث المتكاملة في فورت ديتريك بولاية ماريلاند، صورًا دقيقة مكبرة لفيروس كورونا الفتاك ( SARS-CoV-2 ) والمعروف أيضًا باسم الفيروس التاجي الغامض، الذي يسبب مرض COVID-19.

ولمنع انتشار المرض، أعلنت عدة دول أوروبية حالات الطوارئ وأدخلت حظر التجول ، ما أدى إلى تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي ، وأدى أيضًا إلى انخفاض مستويات تلوث الهواء.

في غضون ذلك ، يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح ضد مرض الفيروس التاجي ، الذي يستمر في قتل الآلاف من الأشخاص يوميًا.

وترصد الصور مراحل تطور الفيروس منذ حدوث الاصابة ومهاجمته للشخص الذي انتقلت اليه العدوى وتكاثره في القصبة الهوائية حتى يخترق الرئة ويحدث الوفاة

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحدث وأدق صور لفيروس كورونا.. من بدء العدوى حتى اختراق الرئة | شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70620

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager