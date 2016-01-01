كورونا يجتاح إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد المصابين والوفيات



كورونا يجتاح إسرائيل كورونا يجتاح إسرائيل

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا ليصل إلى 8611 حالة مؤكدة اليوم الاثنين، بالإضافة إلى 51 حالة وفاة حتى الآن.



وحسب صحيفة "اسرائيل هايوم" تم إدراج 141 مريضا كحالة خطيرة ، ووضع نحو 107 منهم على أجهزة التنفس الصناعي، كما تم إدراج 191 آخرين في حالة معتدلة ، وكانت الغالبية العظمى - 7643 - من الحالات خفيفة أو ثانوية.



وتعافى ما مجموعه 585 مريضا كورونا إسرائيليا من الفيروس.

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وخلال الأسبوع الماضي، أفاد مركز توب لدراسات السياسة الاجتماعية في إسرائيل أن نسب التعافي إلى وفاة وصلت إلى 10: 1 ، ما يعني أن 10 مرضى كورونا يتعافون في مقابل حالة وفاة واحدة في إسرائيل، وفقا لمركز توب.وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر بؤرة للفيروس القاتل في العالم حيث يصل عدد الوفيات بها إلى ربع معدل الوفيات في العالم بعد أنسجلت خلال 24 ساعة الماضية أكثرُ من 2400 من سكان نيويورك فقط.وباستمرار انتشار جائحة COVID-19 ارتفع عدد الإصابات في دول العالم إلى أكثر من 1270.000 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم وما لا يقل عن 69450 حالة وفاة بسبب المرض.وتتخذ الدول المتضررة من الفيروس التاجي المزيد من التدابير للحد من انتشار المرض وحث الناس على البقاء في منازلهم ليكونوا آمنين وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية وسط الأزمة.ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء حيث يبلغ ما يقرب من ربع المصابين في العالم (على الأقل 337000) ، في حين تظل إيطاليا وإسبانيا المركز الرئيسي للفاشية في أوروبا مع أكبر عدد من الوفيات (15،887 و 12،641 على التوالي ).