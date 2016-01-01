

أفشل 8 صفقات في تاريخ الأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية أفشل 8 صفقات في تاريخ الأهلي خلال الـ 10 سنوات الماضية

يعد النادي الأهلي واحد من أقوي الأندية الجماهيرية في الشرق الأوسط و أفريقيا، بسبب الألقاب والنجوم الذين حملوا اسم وشعار الفريق لسنوات طويلة.



ورغم الصفقات القوية التي أبرمها الأهلي خلال الألفية الجديدة منها أبو تريكة وبركات وغيرهم، إلا أن الإدارات وقعت في خطأ التعاقد مع لاعبين لم يحققوا أي نجاح يذكر طوال فترة تواجدهم داخل جدران التتش.



ويعود السبب الرئيسي لوجود الكثير من الصفقات الفاشلة داخل صفوف الشياطين الحمر رغبة النادي في تلك الفترة بتغيير جلد اللاعبين بعد إنتهاء حقبة مانويل جوزيه وبداية جيل البدري.

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حيث رحل الكثير من النجوم واعتزال نجوم آخرين بجانب أيضًا وجود منافسة كبرى مع الزمالك الغريم التقليدي والقطب الآخر في الكرة المصرية.وفيما يلي نرصد لكم بعد من اللاعبين الذين حملوا قميص الأهلي لكن منهم من لم يشارك أو شارك دون أن يترك بصمة تذكر.محمد ربيع - طارق سعدتعاقد الأهلي مع ربيع في 2006، في الفترة التي شهدت تولي مانويل جوزيه الإدارة الفنية للفريق بجانب الجيل الذهبي للقلعة الحمراء من لاعبين على رأسهم محمد أبو تريكة ومحمد بركات ولم يستطع إثبات نفسه ليرحل عن المارد الأحمر بعد موسم واحد فقط.رامي ربيع قد انضم للأهلي قادمًا من صفوف فريق الشرقية للدخان ليشارك في مباراتين فقط بالدوري الممتاز.ووقع ربيع بصحبة طارق سعد والذي كان يبلغ حينها 20 عامًا وكان يُتوقع له أن يكون من أفضل صناع اللعب في مصر.محمد غدار:في الانتقالات الصيفية وقبل انطلاق موسم 2010/2011 أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي ضم مهاجم المنتخب اللبناني محمد غدار لمدة 4 سنوات.لكن مسيرة اللاعب مع الأهلي استمرت لمدة 6 شهور فقط شارك خلالها في 5 مباريات قبل أن يقوم النادي بفسخ تعاقده مع غدار.فينسنت أباي:تعاقد الأهلي مع اللاعب النيجيري فينسنت أباي موسم 2008 قادمًا من نادي واجدجو البوركيني مقابل 150 ألف دولار، قبل أن تستغنى إدارة الأهلي دون أن يُشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق الأحمر.إسلام الفار:بعد إن ضم النادي الأهلي اللاعب إسلام الفار قادمًا من نادي أسوان في يونيو 2016 مقابل 500 ألف جنيه، قرر الجهاز الفني الاستغناء عنه مجانًا، دون أن يشارك سوى في تدريبات الفريق.عطية البلقاسي:عطية البلقاسي هو أحد اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف النادي الأهلي في عام 2009، عندما كان يقود مانويل جوزيه سفينة الإدارة الفنية بالقلعة الحمراء، مقابل 800 ألف جنية.ولم يُشارك البلقاسي في أي مباراة رسمية، قبل أن يتم إعارة اللاعب لنادي أهلي بنغازي الليبي ومن ثم إعارة جديد لنادي المقاولون العرب، لينتهي الأمر باللاعب إلى البيع بشكل نهائي لنادي الاتحاد السكندري.صلاح الدين سعيدو:حصل الأهلي على جهود اللاعب مطلع موسم 2014-2015 قادمًا من فريق وادي دجلة حيث كان هدافا للدوري المصري في ذلك الوقت.فشل صلاح الدين سعيد في إثبات قدراته مع الفريق الأحمر، ليرحل عن الفريق بموسم واحد فقط تعرض فيه للعديد من الإصابات التي أبعدته عن المباريات.عبد الله الشامي:المدافع السوري الذي تعاقد معه الأهلي ليكون عنصرا أساسيا داخل صفوف الفريق لكن اللاعب رحل بعد 4 أشهر فقط دون خوض أي مباراة مع الفريق ليغادر إلى المصري البورسعيدي.