الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

صورة الخبر: الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار اعتبارا من اليوم ، الاثنين، على جميع محافظات الجمهورية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد الارتفاع الملحوظ خلال اليومين الماضيين، لتنخفض إلى 27 درجة على القاهرة.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد منذ أمس الأول، الجمعة، يستمر حتى اليوم، الأحد، هو بسبب تعرض البلاد لـ منخفض خماسيني تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه اعتبارا من اليوم ، الاثنين، سوف تنكسر الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي لتصل إلى 27 درجة، موضحا أن الأحوال الجوية ستكون خلال هذا الأسبوع مستقرة، دون موجات ارتفاع في درجات الحرارة، بعد يوم الاثنين القادم، حيث تظل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

ونصح محمود شاهين، المواطنين بعدم تخفيف الملابس كليا خلال هذه الفترة، على أن يبدأوا في تخفيفها تدريجيا ولكن لا تصل إلى الملابس الصيفية الخفيفة، موضحا أنه بعد عيد الربيع من الممكن أن يبدأ المواطنون في ارتداء الملابس الصيفية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26939

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager