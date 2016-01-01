سجلت جامعة جونز هوبكنز أكثر من 1200 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى الاثنين 00:30 ت غ، وقال رئيسها "سيكون الأسبوع الأصعب" و"سيموت كثيرون".
وفي الإجمال سجلت الولايات المتحدة حتى اليوم 337072 إصابة و9633 وفاة، حسب الجامعة.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنّ بلاده تدخل "مرحلة ستكون مروّعة فعلا" مع "أرقام سيّئة جدًا" لناحية عدد الضحايا. وقال: "سيكون الأسبوع الأصعب على الأرجح" و"سيموت كثيرون".
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التعليقات على كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 1200 وفاة في يوم واحد وترامب يقول: "سيموت كثيرون"
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