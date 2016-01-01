تعرف على الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الزمالك يدرس عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك يدرس دخول أحمد فتوح والمعار إلى سموحة فى صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع أحمد أيمن منصور فى الموسم المقبل".
وأضاف: "الزمالك يرغب فى الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة معه خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على توقيعه ومن ثم الدخول فى مفاوضات مع بيراميدز".
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