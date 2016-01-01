أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غدا الاثنين ، الاعلان محذوفات المناهج و تفعيل المنصة الالكترونية لطلاب التعليم الفني
وكانت قد أعلنت منذ قليل وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم العام ، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .
قالت وزارة التربية و التعليم : إن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على :
- كتابة عنوان الموضوع
- كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع
- كتابة مقدمة عن الموضوع
- كتابة عناصر الموضوع من خلال عملية البحث
- سرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي
- ذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث .
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التعليقات على وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب التعليم الفني.. غدا إعلان المحذوف من المناهج
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