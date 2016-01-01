وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب التعليم الفني.. غدا إعلان المحذوف من المناهج



وزير التعليم وزير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم غدا الاثنين ، الاعلان محذوفات المناهج و تفعيل المنصة الالكترونية لطلاب التعليم الفني

وكانت قد أعلنت منذ قليل وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم العام ، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .



قالت وزارة التربية و التعليم : إن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على :



- كتابة عنوان الموضوع

- كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع

- كتابة مقدمة عن الموضوع

- كتابة عناصر الموضوع من خلال عملية البحث

- سرد النتائج و الملاحظات النهائية التي خرج بها المشروع البحثي

- ذكر جميع المصادر التي تمت الاستعانة بها في تجميع المعلومات الخاصة بالبحث .

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وشددت وزارة التربية و التعليم ، على أنه يجب على الطالب أثناء عملية البحث تدوين المعلومات و النقاط الهامة التي يجدها ، لاستخدامها اثناء كتابة المشروع .