تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، استفسارات من متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتساءل عن حسم موقف طلاب الصفين الأول الثانوي والثانى الثانوى الدارسين بنظام المنازل وكيفية إعداد المشروعات البحثية المطلوبة منهم .
وحرص وزير التربية و التعليم على الرد على هذه الاستفسارات قائلا : أنه يمكن لطلاب المنازل ، فعليهم التواصل مع المدرسة أو أخصائي التطوير التكنولوجي لاضافتهم للمنصة الالكترونية في المدرسة .
وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم تقديم المشروع مثل الطلاب النظاميين أو يمكن تقديمه للمدرسة ورقيًا.
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التعليقات على كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب
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