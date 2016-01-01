كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب

صورة الخبر: الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم


تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، استفسارات من متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتساءل عن حسم موقف طلاب الصفين الأول الثانوي والثانى الثانوى الدارسين بنظام المنازل وكيفية إعداد المشروعات البحثية المطلوبة منهم .

وحرص وزير التربية و التعليم على الرد على هذه الاستفسارات قائلا : أنه يمكن لطلاب المنازل ، فعليهم التواصل مع المدرسة أو أخصائي التطوير التكنولوجي لاضافتهم للمنصة الالكترونية في المدرسة .

وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم تقديم المشروع مثل الطلاب النظاميين أو يمكن تقديمه للمدرسة ورقيًا.

وكانت قد أعلنت منذ قليل وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم العام ، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .

قالت وزارة التربية و التعليم : إن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على :

- كتابة عنوان الموضوع
- كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع
- كتابة مقدمة عن الموضوع

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80312

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager