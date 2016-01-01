كيف سيعد طلاب المنازل مشروعاتهم البحثية ؟ .. وزير التعليم يجيب



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم



تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، استفسارات من متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تتساءل عن حسم موقف طلاب الصفين الأول الثانوي والثانى الثانوى الدارسين بنظام المنازل وكيفية إعداد المشروعات البحثية المطلوبة منهم .



وحرص وزير التربية و التعليم على الرد على هذه الاستفسارات قائلا : أنه يمكن لطلاب المنازل ، فعليهم التواصل مع المدرسة أو أخصائي التطوير التكنولوجي لاضافتهم للمنصة الالكترونية في المدرسة .



وأوضح وزير التربية و التعليم ، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم تقديم المشروع مثل الطلاب النظاميين أو يمكن تقديمه للمدرسة ورقيًا.

قد يعجبك أيضا...

وكانت قد أعلنت منذ قليل وزارة التربية و التعليم ، عن الاطار العام الذي لابد أن يلتزم به طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم العام ، لكتابة المشروع البحثي بشكل يضمن نجاح الطالب فيه .قالت وزارة التربية و التعليم : إن المشروع البحثي لابد أن يكون مكتوبا بإطار معين ، مشيرةً إلى أن هذا الاطار يقوم على :- كتابة عنوان الموضوع- كتابة الرقم التعريفي الخاص بالمشاركين في المشروع- كتابة مقدمة عن الموضوع