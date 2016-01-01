يعاني مرضى الجيوب الأنفية بشكل مستمر، وتتزايد مشكلات الجيوب الأنفية في ظل التقلبات الجوية، والأتربة، لذلك يجب عليهم أن يتبعوا بعض العادات الصحية حتى لا تزيد معاناتهم خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد من الأحوال الجوية، وزيادة الأتربة في الهواء.
ووفقًا لما قدمه موقع "health line" إليكم أهم نصائح يفضل اتباعها:
- الحرص على غسل اليدين باستمرار.
- متابعة الحفاظ على رطوبة الأنف بواسطة رشاشات الأنف المالحة.
- محاولة الحفاظ على الحساسية الخاصة، واتباع النصائح لكى لا تتزايد.
- محاولة عدم التواجد فى أماكن تزيد من الحساسية مثل التلوث والدخان.
- الحرص على غسل الجيوب الأنفية برشاشات الأنف المالحة مرة فى اليوم.
- تناول البروبيوتيكات عن طريق الفم خاصة بعد تناول المضادات الحيوية في محاولة لتجديد المنطقة الحيوية الطبيعية للجيوب الأنفية.
- حاول تجنب تناول المضادات الحيوية أو المنشطات إن أمكن ذلك لأن كليهما سيؤثر على البكتيريا الطبيعية الجيدة (biome) التي تعيش في الجيوب الأنفية وتسمح للبكتيريا السيئة بالتكاثر.
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التعليقات على فى ظل الأتربة وتقلب الجو.. أهم النصائح لمرضى الجيوب الأنفية
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