فى ظل الأتربة وتقلب الجو.. أهم النصائح لمرضى الجيوب الأنفية



أهم النصائح لمرضى الجيوب الأنفية أهم النصائح لمرضى الجيوب الأنفية

يعاني مرضى الجيوب الأنفية بشكل مستمر، وتتزايد مشكلات الجيوب الأنفية في ظل التقلبات الجوية، والأتربة، لذلك يجب عليهم أن يتبعوا بعض العادات الصحية حتى لا تزيد معاناتهم خاصة بعد تحذير هيئة الأرصاد من الأحوال الجوية، وزيادة الأتربة في الهواء.



ووفقًا لما قدمه موقع "health line" إليكم أهم نصائح يفضل اتباعها:



- الحرص على غسل اليدين باستمرار.

- متابعة الحفاظ على رطوبة الأنف بواسطة رشاشات الأنف المالحة.

- محاولة الحفاظ على الحساسية الخاصة، واتباع النصائح لكى لا تتزايد.

- محاولة عدم التواجد فى أماكن تزيد من الحساسية مثل التلوث والدخان.

- الحرص على غسل الجيوب الأنفية برشاشات الأنف المالحة مرة فى اليوم.

- تناول البروبيوتيكات عن طريق الفم خاصة بعد تناول المضادات الحيوية في محاولة لتجديد المنطقة الحيوية الطبيعية للجيوب الأنفية.

- حاول تجنب تناول المضادات الحيوية أو المنشطات إن أمكن ذلك لأن كليهما سيؤثر على البكتيريا الطبيعية الجيدة (biome) التي تعيش في الجيوب الأنفية وتسمح للبكتيريا السيئة بالتكاثر.

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- الاحتقان الأنفي المستمر يمكن أن يقلل من تدفق الهواء إلى الجيوب الأنفية وقد يحجب أيضًا مسار تدفق الجيوب الأنفية.- الحرص على السباحة في المياه المالحة لأنها أقل تهيجًا للغشاء المخاطي للأنف والجيوب الأنفية وتنتج التهابًا أقل بكثير مقارنةً من المياه التى تحتوي على كلور.- حاول الحفاظ على نمط حياة صحي والحفاظ على نظام مناعي قوي لأن الأمراض الأخرى مثل البرد الفيروسي أو الأنفلونزا يمكن أن تتسبب في حدوث التهاب الجيوب الأنفية.- أغلق الشبابيك والأبواب جيدًا، لتقليل الأتربة التى تسبب تهيج الجيوب الأنفية.- تناول أدوية الحساسية بعد استشارة طبيبك أو بخاخة الأنف التى تحتوى على مادة السترويد الفعالة لتقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية.- شرب الكثير من المياه يساعد على ترطيب الجيوب الأنفية.-ابتعد عن شرب الكافيين لانه يزيد من التهاب الجيوب الأنفية وتهيجها.