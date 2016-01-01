احذر.. النوم فى هذا الوقت خلال اليوم يسبب زيادة الوزن بشكل كبير



زيادة الوزن زيادة الوزن

يحتاج كثير من الأشخاص إلى الشعور بالراحة، وأخذ قسط بسيط من النوم أو كما يطلق علية (القيلولة)، كما يشعر البعض بعد أخذ القيلولة بالتخلص من التوتر أو الاضطراب العصبى الناتج عن العمل لفترة طويلة، أو المذاكرة، ولكن تتداول الكثير من الآراء حول أن القيلولة تسبب زيادة الوزن بشكل غير صحى..



وطبقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم الحقائق حول أخذ القيلولة خلال اليوم...



القيلولة بعد الظهر ليست هي ما يسبب زيادة الوزن ولكنها عادة الانزلاق إلى السرير مباشرة بعد تناول الغداء.

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يحرق النوم سعرات حرارية أقل من الجلوس أو الوقوف ولكن هذا لا يعني أن تتجنب النوم، في حين يحتاج جسمك إلى 8 ساعات على الأقل من النوم لوظائفه الصحية.يمكن أن يؤدي انخفاض ساعات النوم إلى زيادة الوزن ، خاصة عندما يقترن مع وجبة ثقيلة .وفقًا لخبراء الصحة ، يجب على المرء دائمًا الحفاظ على ما لا يقل عن 1-2 ساعة من الفجوة بين الوجبات ووقت القيلولة لتجنب زيادة الوزن، لأنه خلال هذا الوقت ، يمكن لجسمك هضم الطعام وحرق الدهون ، دون تخزينه في جسمك ، مما يتسبب في زيادة الوزن .كما تساعدك هذه الخطوات على تجنب زيادة الوزن، خذ قيلولة بين الساعة 2 بعد الظهر والساعة 3 مساءً عندما تكون طاقة جسمك عند أدنى مستوى لها، تأكد من أن قيلولة نومك لا تتجاوز 20-30 دقيقة، اختر مكانًا مريحًا وساعد على تعزيز النوم، لا تشرب الكافيين قبل أخذ قيلولة.