هل القضاء على الصلع يعالج الصداع النصفي ؟



الصداع النصفي الصداع النصفي



قال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، أن هناك العديد من الدراسات الطبية التي يتم إجرائها على عمليات زراعة الشعر نظرا لتزايد الإقبال المستمر على هذه النوعية من العمليات، وهو ما جعلها محل للدراسة والبحث، مؤكدا أن من ضمن هذه الدراسات بحث نشرته مجلة طبية لجراحات التجميل أشار إلى العلاقة بين عملية زراعة الشعر وبين علاج الصداع النصفي.



وأضاف الدكتور محمد عماد الدين، أن ما خلصت إليه هذه الدراسة هو أن عملية زراعة الشعر تسبب تلف في بعض النهايات العصبية الحسية في فروة الرأس أثناء إقتطاف البصيلات وأثناء فتح الثقوب لزراعتها وهو ما يتسبب في ضعف إرسال إشارات الألم، وبالتالي يقل الإحساس بالصداع النصفى.



وأوضح الدكتور محمد عماد، أن هذه الدراسة مازالت محل البحوث العلمية والتقنية، ولكن ذلك لا ينكر فوائد عملية زراعة الشعر التي تتحقق من خلال إيجاد حلول دائمة لمشاكل الشعر المتنوعة، حيث علاج الصلع الوراثي، والفراغات الناتجة عن الحروق أو الأمراض الجلدية، ومشاكل تساقط الشعر وترققه، والكثير من الفوائد الجمالية الأخرى التي بتحقيقها يستعيد الشخص مظهره الأكثر قوة وكثافة في فروة الرأس.

