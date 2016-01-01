في دخلة الصيف .. استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس

آخر الأخبارالصحة والجمال › في دخلة الصيف .. استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس

صورة الخبر: استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس
استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس

تعد فترة الصيف من أكثر أوقات السنة التى تزداد فيها حدة الشمس ويزداد تأثيرها على البشرة حيث تفقد رطوبتها وتزداد اسمرارا.

وذكر موقع " health" أن الطماطم من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في الوقاية أضرار الشمس على البشرة وتعد من أفضل الاقنعة التى تحمي من مشاكل الصيف مثل الاسمرار .

وتعد وصفة الطماطم المهروسة مع زيت الزيتون من أقوى الماسكات الطبيعية التى تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

أكدت دراسة علمية حديثة أجريت م 2011 هذه الفوائد للطماطم وزيادة افراز الكولاجين وهو جزيء موجود في البشرة يعطي الجلد شكل الحيوية متماسك خالى من التجاعيد .

المصدر: موقع " health"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في دخلة الصيف .. استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37805

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager