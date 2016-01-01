تعد فترة الصيف من أكثر أوقات السنة التى تزداد فيها حدة الشمس ويزداد تأثيرها على البشرة حيث تفقد رطوبتها وتزداد اسمرارا.
وذكر موقع " health" أن الطماطم من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في الوقاية أضرار الشمس على البشرة وتعد من أفضل الاقنعة التى تحمي من مشاكل الصيف مثل الاسمرار .
وتعد وصفة الطماطم المهروسة مع زيت الزيتون من أقوى الماسكات الطبيعية التى تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.
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التعليقات على في دخلة الصيف .. استخدمي هذه الوصفة للوقاية من الشمس
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