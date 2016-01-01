الجزائر تتصدر الدول العربية بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا

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جزائري يعقم يديه في أحد أحياء العاصمة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الجزائر سجلت 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الحالات إلى 152 حالة.

وتوزعت حالات الوفاة على 11 ولاية، فيما بلغ عدد الذين تعافوا وتماثلوا للشفاء 90 شخصا.

وبهذا العدد تبقى الجزائر أكثر الدول العربية تسجيلا لعدد حالات الوفاة بمرض "كوفيد-19" الذي يحتاج معظم أنحاء العالم.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيانها الذي رصد آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة: "جرى تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالية الإصابات إلى 1350 إصابة موزعة على 43 ولاية.

المصدر: سكاي نيوز

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