سعر الدولار اليوم الأحد 5-4-2020

استقر سعر الدولار فى مستهل تعاملات اليوم الأحد 5- 4 - 2020، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة فى مصر، مُسجلاً فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، ووفقًا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
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