

أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020 أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم، الأحد 5 أبريل 2020، على آخر ارتفاع لها أمس، السبت، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر 700 جنيه تقريبا.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه أسعار أنواع الذهب المختلفة:



سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 602 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا يسجل 700 جنيه