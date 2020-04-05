أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020

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صورة الخبر: أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020
أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم، الأحد 5 أبريل 2020، على آخر ارتفاع لها أمس، السبت، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر 700 جنيه تقريبا.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه أسعار أنواع الذهب المختلفة:

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 602 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا يسجل 700 جنيه

المصدر: صدى البلد

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