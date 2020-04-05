البصل بـ 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5-4-2020

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البصل بـ 9 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5-4-2020

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى لقرائه، أسعار السلع الغذائية المتنوعة يوميا، وعلى رأسها أسعار الخضراوات والفاكهة فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد 5 أبريل 2020، وفقا لآخر تحديث لبوابة سوق العبور.

تراوح سعر كيلو الطماطم من 2.25 إلى 5.5 جنيه، وكيلو البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه، والبصل من 2.5 إلى 9 جنيهات، والكوسة من 2 إلى 4 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 4 إلى 5 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 10 إلى 12 جنيها، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 7 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 10 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 2.5 إلى 4 جنيهات، والخيار الصوب من 2.5 إلى 4 جنيهات، والملوخية من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر البسلة من 4 إلى 6 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 10 إلى 13 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 2.5 إلى 3.5 جنيه، وسعر السبانخ من 3 إلى 4 جنيهات، وسعر الخس الكابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم
وتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، واليوسفي سجل نحو 9 جنيهات.
وسجل سعر التفاح اللبناني 20 جنيها، والبلح الثلاجة 5 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها، والبلح الأسوانى بسعر 16 جنيها، والجوافة من 4 إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر الليمون البلدى من 4 إلى 14 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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