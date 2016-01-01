تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة كويتية اخترقت ساعات الحظر أثناء الليل واعتدت على أحد أفراد الأمن.
ووفقا لما ورد في صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن أفراد الشرطة في الكويت صدموا بفتاة خرقت الحظر في الساعات الأولى من الليل، وحاولت دهس أفراد الأمن في الشارع.
وتعاملت الشرطة مع الموقف، وبعد محاصرة الفتاة في الكمين هربت من السيارة، وحاولت طعن أحد الأفراد، إلا أن ضباط الأمن ألقوا القبض عليها.
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التعليقات على لسبب غامض.. فتاة تخرق الحظر في الكويت والشرطة تتعامل معها.. فيديو
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